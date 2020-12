Dzeko fa 112 e sale sul podio dei migliori marcatori della Roma. Per rendimento è coi grandi

Brutta sconfitta quella della Roma, che dopo un primo tempo di ottima fattura crolla nella ripresa cedendo il passo all'Atalanta. Un 4-1 finale che porta ben poche gioie con sé, se non la certezza che i giallorossi là davanti possano contare, al solito, su Edin Dzeko. Il bomber bosniaco ha aperto le danze con un gol rivelatosi poi inutile, ma non per il suo bottino personale nella Capitale: sono 112 adesso i centri in giallorosso, che lo portano al 3° posto tra i migliori marcatori di sempre del club. Oltre al podio, un'altra statistica interessante, segnalata da Opta, lo riguarda: con quello di oggi, è il sesto campionato in cui mette a segno almeno 5 gol. Prima di lui ci sono riusciti in pochi, e l'elenco sa di club delle leggende: Totti, Pruzzo, Di Bartolomei e Montella. Un rendimento, quello di Dzeko, capace di eguagliare nomi non da poco.