Quando gioca così, Edin Dzeko è praticamente inarrestabile. Gol e assist, serpentina in mezzo alla difesa, finte, conclusioni ed una traversa che ancora trema. Con la rete messa a segno questa sera al Bentegodi, il bosniaco è arrivato a quota 83 reti in giallorosso, raggiungendo all'ottavo posto dei mercato della Roma un certo Marco Delvecchio, uno dei protagonisti dell'ultimo Scudetto della Roma.

Purtroppo per i giallorossi in questa stagione Dzeko ha giocato in versione fuoriclasse soltanto in poche occasioni: appena cinque reti in campionato, tutte lontane dalle mura amiche. Curiosamente in Champions League ha messo a segno lo stesso numero di reti, ma in questo caso le realizzate tutte all'Olimpico.

Con questa vittoria i giallorossi sono tornati al quarto posto insieme alla Lazio, che ieri sera ha battuto l'Empoli. La corsa per la Champions è quanto mai agguerrita, per qualificarsi alla massima competizione europea la Roma ha bisogno del miglior Dzeko, quello letale che si è visto al Bentegodi questa sera. Altrimenti sarà davvero dura per i giallorossi.