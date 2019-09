Dzeko pazzo di gioia: il trascinatore, diverso, di questa Roma

© foto di www.imagephotoagency.it

La gioia di Edin Dzeko dopo il gol realizzato all'ultimo secondo al Dall'Ara, che ha regalato la vittoria alla Roma contro il Bologna, è un'immagine totalmente diversa rispetto a quella del gelido e glaciale bomber giallorosso a cui siamo abituati: "Vincere così è ancora più bello, alla fine siamo tutti impazziti di gioia", ha detto il bosniaco al termine della sfida.

Dzeko, qualora ce ne fosse ancora bisogno, si conferma trascinatore di questa squadra. Un leader dentro e fuori dal campo. Sembrava scontata la sua partenza in estate invece alla fine è rimasto, convinto da Fonseca e dalla società. Una scelta quanto mai azzeccata da parte della Roma: perdere un giocatore così, a pochi giorni dalla fine del mercato, sarebbe stato un errore gravissimo.

Dzeko è rimasto e almeno per adesso sta facendo la fortuna della Roma: tre gol in quattro gare di campionato, una rete in Europa League. Quella di oggi al Dall'Ara è stata importantissima, una rete da tre punti arrivata quando ormai tutto lasciava pensare che la partita sarebbe finita con un pari.