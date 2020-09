Dzeko in campo dall'inizio, Under in gol da sostituto: la Roma fa 2-2 a Cagliari

Finisce 2-2 l'amichevole di lusso in A tra Cagliari e Roma. Il segnale al mercato arriva da Fonseca: Dzeko titolare. I sardi, però, fanno due reti nel primo tempo: apre Rog, raddoppia il polacco Walukiewicz. Nella ripresa girandola di cambi per le due formazioni, dentro anche un altro giocatore al centro del mercato come Under, in gol, pari di Mkhitaryan. Dal 1' nei giallorossi anche Karsdorp, in odor d'addio per il Genoa.