Dzeko-Kolarov, Conte vuole ripartire dalle certezze

© foto di Federico Gaetano

L'Inter formato 2019-20 s'è già da tempo affidata ad Antonio Conte, ma al contempo deve anche capire in che direzione andare nella gestione di Mauro Icardi. Il nuovo allenatore sembra però avere le idee chiare sui primi rinforzi per la sua squadra, a partire proprio dal reparto offensivo. Romelu Lukaku (26) del Manchester United è la principale idea, ma Edin Dzeko (33) rappresenta un pallino del tecnico fin dai tempi del Chelsea.

Doppio innesto di esperienza. Non solo il bosniaco, però. Il suo tempo a Trigoria sembra essere finito e l'esperienza nerazzurra lo intriga e non poco. Soprattutto, potrà finalmente mettersi a disposizione di Conte dopo aver soltanto sfiorato il trasferimento a Stamford Bridge nel gennaio del 2018. Un affare che sembra già definito, l'ex Manchester City potrà così continuare a giocare in Champions League con la speranza e l'obiettivo di alzare al cielo un trofeo dopo la magra esperienza (in ottica palmares) romanista.

Da Trigoria può seguirlo Kolarov. Anche il terzino serbo potrebbe salutare la Roma. Mai apprezzato appieno dal pubblico giallorosso, a causa dei suoi trascorsi alla Lazio, l'esterno può rappresentare un rinforzo dal rendimento certo per la corsia mancina meneghina. In fondo Conte, per provare a colmare il gap col Napoli e soprattutto con la Juventus, vuole calciatori in grado di assicurare la giusta qualità ed esperienza. Per rischiare il meno possibile e per provare a vincere al primo tentativo.