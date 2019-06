© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Edin Dzeko, punta della Roma e della Bosnia, di cui è capitano, ha parlato alla vigilia della sfida contro la Finlandia. "Non è certo il momento migliore per una gara così importante, visto che è il finale di stagione, ma vale anche per loro. Siamo pronti, però, ci siamo preparati e abbiamo due gare importanti. Vogliamo una vittoria contro una Finlandia che è cresciuta. Lì l'hockey è più importante del calcio ma questo è cambiato negli ultimi tempi. Sono difficili da sfidare e spero che un episodio a nostro favore decida la gara".