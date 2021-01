Dzeko-Lukaku potenza pura, con Lautaro come Llorente-Tevez. Conte sogna l'attacco perfetto

Edin Dzeko all'Inter, Alexis Sanchez alla Roma. È la trattativa che sta infiammando il mercato in queste ore. Un'operazione complessa, ma tutti sono d'accordo su un aspetto: a guadagnarci maggiormente sarebbe l'Inter di Antonio Conte, che aggiungerebbe un altro pezzo da 90 alla sua batteria offensiva. Una soluzione in più per una squadra che ha già il miglior attacco del campionato, e che fa sognare i tifosi. Perché i discorsi legati a chi si accomoderà in panchina lasciano il tempo che trovano: il mister salentino potrebbe avere sempre (infortuni e coronavirus permettendo) a disposizione tre giocatori straordinari per scardinare le difese avversarie nei modi più disparati.

E allora ecco che la coppia Dzeko-Lukaku sarebbe perfetta: come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il bosniaco è un centravanti-play, un giocatore che ama svariare sulla trequarti e cercare gli inserimenti dei compagni. In questo caso, oltre a lanciare Barella o Vidal, potrebbe anche scatenare la potenza di Lukaku grazie alla sua tecnica. Ma ancor meglio assortita sembra essere la coppia Dzeko-Lautaro, che sa attaccare lo spazio e la profondità meglio del belga e le cui caratteristiche si integrerebbero alla perfezione con quelle del bosniaco. Una coppia che a Conte potrebbe ricordare il duo Llorente-Tevez, quello che portò la Juve a conquistare lo Scudetto dei record nel 2013-14.