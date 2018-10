Dzeko mette il punto esclamativo sulla partita. Empoli-Roma 0-2 all'85'

© foto di www.imagephotoagency.it

A cinque minuti dalla fine Edin Dzeko segna il 2-0 che forse chiude i conti al "Castellani". Lancio di Olsen che trova la sponda di testa del bosniaco per El Shaarawy che serve in profondità ancora Dzeko che entrato in area non fallisce. Secondo gol in questo campionato, quinto stagionale per l'ex Manchester City.