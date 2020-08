Dzeko, Milik, Piatek e il valzer degli attaccanti in Serie A che interessa tutte le big

Il valzer delle punte, il solito. Con interpreti diversi ma con la sensazione costante, che è pure una certezza, che tutte siano sempre alla ricerca di un nove per rivoluzionare l'attacco. Stavolta riguarda anche molte big, su tutte la Juventus: trattativa in corso con la Roma per Edin Dzeko, pronto un triennale a 5 milioni. I costi fanno propendere la bilancia del 9 bianconero dalla parte del bosniaco, sul tavolo dei giallorossi da definire le contropartite con Cristian Romero, Federico Bernardeschi, Mattia De Sciglio e Daniele Rugani. E la Roma? Il nome caldo è quello di Arkadiusz Milik ma trattare con il Napoli non è facile. Resiste sempre la trattativa per uno scambio con Cengiz Under ma i lavori sono in corso e la fine non è dietro l'angolo. Per questo può tornare in ballo, per i giallorossi, Krzysztof Piatek che rientrerà al Milan dall'Herta Berlino e sul quale c'è anche la Fiorentina. Il solito valzer dei 9. In attesa di capire se ballerà anche il Milan, che spera d'aver ancora come compagno di danza Zlatan Ibrahimovic.