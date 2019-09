© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'attaccante della Roma Edin Dzeko ha parlato del tema del razzismo nel calcio ai microfoni di SkySports: “Penso che sia un problema più grande in Italia rispetto ad altri paesi, specialmente in Inghilterra. Spero, per il bene degli altri giocatori, che queste cose finiscano e che la Federazione possa vedere questo e provare a fermarlo in ogni modo possibile. Lukaku? Non so cosa dire a riguardo. Persino oggi accadono ancora queste cose, in Inghilterra la situazione è decisamente migliorata, c’è sempre meno razzismo lì. Penso appunto che in Italia sia molto più del previsto. La Federazione deve proteggere i giocatori. È l’unico modo. Se senti qualcuno, lo bandisci dallo stadio. Non possono più venire”.

Dzeko ha poi parlato del compagno di squadra Henrik Mkhitaryan: "Ha fatto quello che ci aspettavamo. Lo conosco, è un grande calciatore e un ottimo rinforzo per una squadra offensiva come la nostra. Dopo che ci siamo affrontati con le nostre nazionali gli ho detto che dopo i due gol, avrebbe, nelle prossime partite, segnare anche per la Roma. È un grande professionista, lo ricordo anche ai tempi del Borussia Dortmund. Spero possa restare a lungo".