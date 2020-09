"Dzeko, non lasciare Roma". Sabatini e il messaggio a cuore aperto per il bosniaco

"Spero che Dzeko non lasci Roma". A dirlo è l'ex uomo mercato giallorosso, Walter Sabatini, dall'inaugurazione del mercato a Rimini. "Spero che non lasci la Roma. Lo spero per affetto familiare. Mio figlio lo adora, sarebbe una delusione insopportabile per lui e in parte anche per me. Però alla sua età è giusto che faccia una scelta congrua ma sarà meglio evitare la Roma da capitano".