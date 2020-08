Dzeko o Suarez: inizia la settimana decisiva per il centravanti della Juventus

Inizia la settimana decisiva per il centravanti della Juventus. Edin Dzeko o Luis Suarez, spiega Tuttosport, il valzer sembra ridotto ora a questi due nomi. Fabio Paratici è sempre in contatto con la Roma per il bosniaco: il giocatore ha l'accordo con la Juventus, biennale a 7 milioni, ma il fatto che i capitolini non abbiano ancora chiuso con Arkadiusz Milik, blocca la trattativa. Così resta viva l'ipotesi Luis Suarez che vuole lasciare il Barcellona ed ha già parlato telefonicamente con Pavel Nedved. Ora la rescissione coi catalani, poi l'assalto.