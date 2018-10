Dzeko, problema tattico? Di Francesco: "Ditemi voi cosa fare..."

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un solo gol in sei gare di campionato per Edin Dzeko. Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, in conferenza alla vigilia della sfida contro il Viktoria Plzen ha risposto a chi gli ha chiesto dell'attaccante bosniaco.

Come sta Dzeko? "Deve ritrovare solo il gol, a parte 10 minuti in cui non è stato bravo nel gestire la palla ha fatto bene ed è stato determinante sul primo gol. E' un attaccante che va anche un po' coccolato, è troppo importante per noi e sono sicuro che ritroverà la via del gol".

La mancanza di gol per Dzeko è anche un problema tattico? "Si cerca sempre il pelo nell'uovo, che devo fare? Devo farlo giocare più indietro? No, non credo. Lui aiuta molto anche i compagni e quest'anno ha anche attaccanti che giocano più vicino a lui, è solo un problema di gol".