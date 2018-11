Dzeko, rinnovo lontano. Può entrare in orbita Real Madrid

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Edin Dzeko si trova a un bivio. La Roma ha deciso di non iniziare i colloqui per un eventuale rinnovo contrattuale, in scadenza a giugno del 2020, e il bosniaco sta pensando se, eventualmente, lasciare il campionato italiano. Secondo Sky Sport proprio Dzeko sarebbe nella lista della spesa del Real Madrid, avversario odierno dei giallorossi, che potrebbero offrire un compenso di circa 20 milioni di euro, più un ritocco contrattuale. Per il centravanti c'è stato un interessamento del West Ham, destinazione giudicata poco allettante.