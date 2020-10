Dzeko risparmiato dopo le fatiche dei playoff. Ma quando entra cambia il volto della Bosnia

vedi letture

Solo 30 minuti per Edin Dzeko in Bosnia-Olanda, valida per la Nations League. Scelta tecnica da parte del commissario tecnico Dusan Bajevic ha preferito farlo riposare dopo le fatiche dei playoff per accedere a Euro 2021. In quella circostanza il capitano aveva giocato tutti e 120', realizzando anche un calcio di rigore, inutile poiché a vincere la partita è stata l'Irlanda del Nord.

Nonostante la forte delusione, la Bosnia è riuscita a tenere testa all'Olanda e la mezz'ora di Dzeko è stata di buon livello. Dal suo ingresso in campo la squadra ha acquistato fiducia e incominciato a giocare un calcio più offensivo. Per lui anche un bel suggerimento per Pjanic, sventato da Cillessen. Un pareggio che fa felice i bosniaci, ora testa alla Polonia del mancato romanista Milik.