Dzeko ritrova il gol: un fattore determinante nella corsa Champions

La Roma torna prepotentemente in corsa per la Champions League. Dopo il successo sul campo della Sampdoria, arriva il bis casalingo contro l'Udinese. Stesso punteggio di Marassi, marcatore diverso: a Genova capitan De Rossi aveva regalato la vittoria ai suoi, oggi è toccato ad Edin Dzeko. Il bosniaco è tornato al gol all'Olimpico in campionato dopo quasi un anno. Era l'aprile del 2018, successo della Roma contro il Chievo.

Il bosniaco è senza dubbio il grande assente di questa stagione. Appena 8 reti in campionato contro le 16 della passata stagione. Un misero bottino per uno abituato ad andare quasi sempre in doppia cifra. Ritrovare l'ex City in queste ultime giornate potrebbe essere fondamentale per Ranieri: un'arma in più per conquistare quel posto in Champions determinante per milioni di motivi. In estate sarà sicuramente rivoluzione: dal tecnico al ds passando per mezza rosa, per questo motivo la Champions è fondamentale per i giallorossi. Ed il traguardo si può raggiungere solo con i gol del bomber bosniaco.