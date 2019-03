© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Con Icardi lontano da Appiano all'Inter servirebbe anche un altro centravanti oltre a Lautaro Martinez. Il Corriere dello Sport conferma la pista che porta a Edin Dzeko, che preferirebbe restare in Italia piuttosto che andare in Inghilterra. L'alternativa al momento è Rodrigo del Valencia, ventottenne brasiliano (con passaporto spagnolo) che vive una stagione così così come tutto il Valencia. Ben presente nella mente degli uomini mercato nerazzurri anche il profilo di Luka Jovic dell'Eintracht, mattatore della qualificazione dei tedeschi proprio contro l'Inter di Spalletti agli ottavi di Europa League.