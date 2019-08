Dzeko-Roma, dai fischi al rinnovo: l'annuncio che non ti aspetti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Edin Dzeko e il rinnovo che non ti aspetti. In una torrida serata estiva, in pieno ponte di Ferragosto e apparentemente priva quindi di notizie, la Roma spiazza tutti e annuncia un'altra grande novità: l'attaccante bosniaco ha firmato un nuovo accordo fino al 2022.

"In queste ultime settimane ho sentito con forza quanto tutto il club desiderasse che io restassi. La Roma è casa mia, qui c’è tutto per vincere un trofeo e sono felice di poterci rimanere a lungo", è stata la spiegazione di Dzeko dopo l'ufficialità della sua permanenza nella capitale per la quinta stagione consecutiva. Un no clamoroso all'Inter di Antonio Conte, che era da tempo "sicura" di averlo in pugno ma ha giocato troppo al ribasso senza soddisfare le richieste economiche di Petrachi. Una conferma fondamentale per il club giallorosso, che può così interrompere immediatamente la sua disperata ricerca di un numero 9 (Higuain e Icardi) e concentrarsi su difesa e centrocampo sul mercato dell'entrata.

La squadra, d'altronde, è sempre stata con Edin. Nonostante i rumors, nonostante i fischi di buona parte dell'Olimpico prima dell'amichevole col Real Madrid (poi decisa sul campo proprio dall'ex Wolfsburg). "Dzeko è il miglior acquisto che la Roma potesse fare", è stato il commento immediato sui social di capitan Florenzi. Non certo un compagno qualunque... Quasi a dire: basta Icardi, basta Higuain, in casa abbiamo già il centravanti di cui abbiamo bisogno. Fonseca sorride, la Roma riparte - proprio come a gennaio 2018 dopo il gran rifiuto del giocatore al Chelsea - dal bomber delle magiche notti di Champions. E costringe inaspettatamente una sua diretta concorrente a puntare su un altro profilo quando siamo ormai al 16 agosto.