Dzeko-Roma, un rinnovo che sconvolge il valzer delle punte

Un rinnovo, quello di Edin Dzeko con la Roma, che cambia le carte in tavola sul mercato. L'Inter per settimane ha trattato l'attaccante bosniaco con la Roma, sembrava che la strategia di Marotta fosse quella vincente, ma all'improvviso è arrivato il prolungamento di contratto della punta con i giallorossi che di fatto costringerà i nerazzurri a cambiare i piani per il reparto offensivo.

L'Inter, dopo aver preso Lukaku, sperava di chiudere con la Roma per Dzeko, per regalare a Conte la coppia di attaccanti richiesta dal tecnico: adesso, con il bosniaco che si è legato alla Roma, i nerazzurri dovranno virare su un altro obiettivo.

Il rinnovo di Dzeko è legato anche al futuro di Higuain ed Icardi: i due attaccanti argentini erano i candidati per sostituirlo alla Roma, adesso la situazione è cambiata nettamente. Sorride il Napoli, che ha un avversario in meno per la corsa a Icardi. Sorride un po' meno la Juventus, che dovrà trovare un'altra pretendente per il Pipita. Non solo, con Coutinho al Bayern Monaco, il PSG quasi sicuramente busserà alla porta dei bianconeri per Paulo Dybala. La cessione di Dzeko all'Inter doveva scatenare il domino degli attaccanti, il rinnovo complica i piani a tutte le squadre, esclusa ovviamente la Roma che potrà contare ancora sulla forza e sui gol del bosniaco.