Dzeko: "Sabatini mi convinse a firmare per la Roma. Fonseca mi ha sempre detto di restare"

Edin Dzeko, attaccante della Roma, è stato protagonista di un lungo speciale in onda su Sky Sport: "I primi calci? Dopo la guerra mio padre mi ha portato in una scuola dove ho iniziato ad allenarmi, era Zeljeznicar. Non ci si poteva allenare fuori, i campi erano distrutti. Il mio primo allenamento era in una scuola. Lo Zeljeznicar? Da lì è iniziato il mio cammino. Questo video non ce l’ho! Me lo devi mandare, per vedere ancora quei gol. Ero così (fa segno col dito), ero 193 cm ma 75-78 kg. Vecchi tempi (ride, ndr)".

Sul Wolfsburg: "Prima di andare lì esordii in nazionale, vincemmo 3-2 contro la Turchia. Già lì sentii qualcosa che c’era col Wolfsburg, mi vidi con Magath e firmai, per rimanere tre anni e mezzo. Magath? Gli allenamenti erano duri, ma c’era un allenatore importantissimo che mi ha dato tanto, mi ha aiutato molto per la mia carriera. Alla fine abbiamo vinto il campionato. Una squadra che mi rimarrà nel cuore, lì posso dire di essere diventato un giocatore di un livello superiore”.

Sul gol all’Hannover: "Uno dei più belli. Per il Wolfsburg era come un derby. Vincevamo 3-0 nel primo tempo e avevo ancora paura, sapevo che se avessimo vinto lo scudetto sarebbe stato incredibile, tutti dicevano che alla fine avrebbe vinto il Bayern, non ci credeva nessuno. Volevamo dimostrare che meritiamo di vincere, battemmo tante squadre forti, il Bayern 5-1, il Dortmund 4-0, giocando un calcio incredibile”.

Sul passaggio al City: “Volevo fare un altro passo avanti, era la squadra giusta. Mancini mi voleva tanto, è importante che un allenatore mi voglia. Quando vai in una squadra come il City, con tanti giocatori forti, è importante che l’allenatore ti voglia. Nei primi sei mesi non è stato facile perché c’era tanta concorrenza, però ho fatto 4 gol al Tottenham nel 5-1 finale. La partita successivamente poi sono rimasto in panchina per 90’… Ho chiesto al mister perché non avessi giocato, lui mi ha risposto che dovevo riposare. Aguero comunque fece tripletta al Wigan, io però non ero contento”.

Dzeko ricorda la sfida con il QPR, valida per il titolo: “Non era normale non vincere quella partita, passammo in vantaggio per 1-0 con Zabaleta e pensavo che sarebbe stato poi tutto facile. Nella ripresa ci fu il pareggio, poi Barton fu espulso e rimasero in 10. Loro, però, passano in vantaggio e noi diventiamo nervosi, così come tifosi e l’allenatore Mancini. Entrai a circa 25’ dalla fine, abbiamo provato di tutto per ribaltare il risultato, ci sono state delle piccole occasioni, poi su azione da calcio d’angolo segnai il 2-2 ma pensavo avessi segnato troppo tardi”.

Sulla scelta di firmare con la Roma: “Sapevo che il mio tempo al City stava per finire, mi convinse Sabatini. Il ds mi venne a trovare in Croazia e mi disse che senza di me non sarebbe tornato a Roma. Non è stato uno che è venuto e ha lasciato in sospeso le cose, lui è stato diretto, ogni minuto si accendeva una sigaretta (ride, ndr). Dopo è stato tutto più facile perché le società già si conoscevano, il resto lo conosciamo. L'arrivo a Roma? Una cosa incredibile, pensavo si vedesse solo in televisione, avevo sentito che i tifosi giallorossi erano calorosi ma non mi aspettavo un’accoglienza del genere all’Aeroporto”.

Sul primo gol in Serie A contro la Juventus: “Non mi aspettavo di fare gol, Iago Falque crossò e segnai. Purtroppo dopo abbiamo avuto delle battute d’arresto e non siamo più stati noi”.

Sull rapporto con Spalletti: “Diceva a tutti che si doveva dare di più, voleva che i palloni andassero in verticale per l’attaccante e quel gioco per me fu importante, altrimenti non avrei mai fatto 39 gol. Il primo anno con Di Francesco? In campionato ci sono stati alti e bassi, ma in Champions League abbiamo fatto un cammino straordinario che nessuno si aspettava. Per prima cosa, nessuno pensava che avremmo superato il turno avendo nel girone Atletico Madrid e Chelsea, tutti pensavano che saremmo retrocessi in Europa League”.

Sul rapporto con Fonseca: “Gli dissi subito che con me non avrebbe mai avuto problemi, non ne ho mai avuti con i miei tecnici. Iniziai la preparazione e poi sono rimasto a Roma. Fonseca parlava spesso con me e mi diceva di rimanere, mi diceva di essere felice quando mi allenavo. Le critiche? Quando segni sei il numero uno, quando non lo fai devi essere ceduto. Sappiamo come funziona, in tanti parlano. Tutti possono dire quello che vogliono, l’importante è ciò che vuoi ascoltare e sentire”.