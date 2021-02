Dzeko segna e Fonseca applaude: tap-in del bosniaco e Roma avanti contro il Braga

Ci pensa Edin Dzeko. La Roma passa in vantaggio contro il Braga all'Olimpico. Decisivo il tap-in dell'attaccante bosniaco che ribadisce in rete una conclusione a giro di Stephan El Shaarawy che si era stampata sul palo. Decimo gol stagionale per il numero 9 giallorosso, il terzo in Europa League. Da segnalare gli applausi di Paulo Fonseca alla rete del suo bomber.

