L'attaccante della Roma e della Bosnia Edin Dzeko ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la sconfitta di Torino contro l'Italia: "Il taglio? C''è ma non è nulla di nuovo per me. E' successo tante volte"

Oggi a segno?

"Non è bastato perchè avremo meritato di più. Penso che il pareggio fosse più giusto, l'Italia nel secondo tempo è stata migliore di noi dal punto di vista fisico. Peccato che anche non giocando così bene nella ripresa potevamo fare il secondo gol. Non ci siamo riusciti e noi abbiamo preso due gol troppo facili".

Bonucci ha detto che vi qualificherete per l'Europeo?

"Speriamo. Abbiamo perso in Finlandia dove non abbiamo giocato come oggi dove invece abbiamo messo in difficoltà l'Italia. Quei punti ci mancano ma speriamo di vincere più partite possibile e speriamo di andare all'Europeo con l'Italia".

Voci dicono che sei già vicino all'Inter?

"Io sono ancora un giocatore della Roma. Ora vado in vacanza dopo una stagione lunga. Iniziamo dalle vacanze e poi vediamo".