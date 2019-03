© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Bosnia e Grecia tornano in campo una contro l'altra domani. Due anni fa, a essere protagonisti saranno Edin Dzeko e Kostas Manolas, compagni di spogliatoio alla Roma ma arrivati quasi alle mani in quell'occasione. Il centravanti bosniaco, riporta sport.avaz.ba, è tornato a parlarne: "In quella partita, l'unica cosa negativa è stata la provocazione di Manolas ai tifosi. Certamente, posso dire che non abbiamo iniziato noi. Una volta tornati a Roma, abbiamo chiarito".