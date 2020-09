Dzeko vs Suarez: un confronto senza luoghi comuni e che sorprende. In Champions meglio Edin

Due attaccanti diversi. Eppure la Juventus li insegue entrambi, e sceglierà tra l'uno e l'altro. Tra Edin Dzeko e Luis Suarez ci sono un anno e undici centimetri di differenza: classe '86 il 9 oggi della Roma, del 1987 quello del Barcellona. 193 centimetri Edin, 182 Luis. Infanzie complicate ma molto diverse: Dzeko tra le bombe di una guerra che non ha mai voluto raccontare più di tanto, Suarez nella povertà che lo portava a giocare a piedi scalzi tra Salto e Montevideo. La Vecchia Signora li cerca per dare ad Andrea Pirlo qualcuno in grado di raccogliere l'eredità di Gonzalo Higuain. Diverso da entrambi, anche perché tra di loro hanno ben poco in comune.

La spalla perfetta e l'amico di Messi. Prima delle caratteristiche tecniche, ancora quelle fisiche e umane. Per struttura, Dzeko ricorda Mandzukic, l'ultimo partner con cui Cristiano Ronaldo ha avuto un vero e proprio feeling. Ma anche Benzema, pur essendo più alto e meno tecnico del Benzema. La forza sulle palle aeree, però, resta un tratto in comune. Che a CR7 ha spesso e volentieri fatto comodo, anche se il primo grande Ronaldo giocava con Tevez e Rooney. Due più vicini a Suarez, se vogliamo. Sul quale pende un interrogativo: vicinissimo a Messi, con il quale sta condividendo anche questi giorni turbolenti, andrebbe davvero a fare lo scudiero della sua nemesi?

Come giocano, senza luoghi comuni. La prima impressione va però verificata sul campo. Per farlo, possiamo confrontare, grazie ai dati di Comparisonator i numeri dell'ultimo campionato. E scoprire alcune cose che ci saremmo aspettati: per esempio, che Suarez segna, in media, più di Dzeko. 0,68 gol a partita contro 0,47. Oppure che, viceversa, il cigno di Sarajevo domina il confronto a livello fisico: 3,82 duelli aerei vinti a gara contro gli 0,34 di Suarez. Poi, però, arriva qualche luogo comune da sfatare. Per dirne un paio, ci si immagina Dzeko più regista e Suarez più combattente. Ci si ritrova invece con l'uruguaiano che gioca molti più palloni: 27,4 passaggi effettuati ogni 90 minuti, mentre Dzeko si ferma a 20,65. E ne riceve anche di più: 23,96 contro gli appena 15,75 del romanista. Che ti aspetti meno propenso al pressing e poi recupera più palloni: 2,36 a gara (di cui 1,4 nella metà campo avversaria) contro gli 1,11 di Suarez (0,89 nella metà campo avversaria). Da chi ti aspetti più cross? Dall'uruguaiano, ovvio. E invece ne fa di più Dzeko: 1,08 a gara contro 0,81. Poi ne riescono di più a Suarez (0,34 contro 0,29), ma è un altro conto. Luis dribbla di più (3,49 fatti a partita contro 3,27), Edin meglio (2,33 contro 2,13). Non proprio un mondo capovolto, perché poi tanto dipende dal contesto tattico, dalle richieste degli allenatori, dalle qualità dei compagni. Ma più di una sorpresa, rispetto a quel che ci si aspetterebbe, arriva eccome.

E poi ci sono i gol. I più importanti. Perché, al netto dell'ingaggio pesante, se Higuain ne avesse segnato qualcuno in più nell'ultima stagione probabilmente il problema non si porrebbe neanche. In carriera, non c'è paragone: Suarez con i club ne ha segnati 418 in 640 partite, Dzeko ha giocato 662 gare e siglato 292 reti. Nell'ultima stagione, viaggiano quasi a braccetto: 16 gol a testa in campionato, poi l'uruguaiano chiude a 21 complessivi rispetto ai 19 del bosniaco. Colpisce il poco feeling di Suarez con la Champions League, una cosa che a Barcellona i tifosi gli hanno spesso e volentieri rimproverato: nelle ultime cinque stagioni, vi ha segnato 18 gol in 45 partite. Dzeko non sempre vi ha giocato, ma dal 2015 a oggi ha disputato 34 partite e segnato 15 gol. La media-reti pende dalla sua parte. E, in fin dei conti, è in Europa che la Juventus cerca i propri gol del futuro.