Dzeko vuole solo la Juventus: l'attaccante può essere in bianconero dopo le Nazionali

Prosegue la trattativa per portare alla Juventus Edin Dzeko. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il club bianconero avrebbe deciso di puntare sull'attaccante della Roma per regalare un rinforzo nel reparto offensivo per Andrea Pirlo. Il bosniaco ormai è deciso e vuole soltanto la Juventus. La trattativa avanza senza fretta con il club che avrebbe voluto avere il giocatore già per la prossima settimana ma con ogni probabilità si dovrebbe andare a dopo la finestra dedicata alle nazionali.