Dzeko, Zaniolo, Pellegrini: Roma, quanti rinnovi caldi per Monchi

Rinnovi caldi in casa Roma. Fa il punto Il Messaggero: sul piatto vi sono soprattutto i prolungamenti di Edin Dzeko e Nicolò Zaniolo. Nel primo caso, tutto tace, come per Cengiz Under. Per l'ex Inter, invece, la Roma aveva offerto un'ingaggio vicino al milione, ma avrebbe ricevuto una richiesta pari a circa il doppio. Per calmare le acque, Monchi avrebbe così dirottato la sua attenzione su Lorenzo Pellegrini: in agenda incontro col suo agente a febbraio, alla finestra c'è l'Arsenal. Il problema non è economico, perché il suo contratto è già fortemente legato ai bonus: Pellegrini vuole capire la sua centralità nel progetto tecnico giallorosso. Discorso a parte quello relativo alla clausola risolutiva: la Roma vorrebbe toglierla, ma questo avrebbe un suo prezzo. Come per Kostas Manolas: i tentativi fin qui esperiti non hanno avuto grande successo.