Dzemaili, bel messaggio a Mihajlovic: "Dirti che ci sei mancato è poco"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sinisa Mihajlovic in questi minuti sta tenendo una conferenza stampa a Casteldebole accompagnato dai medici dell'ospedale Sant'Orsola che l'hanno avuta in cura in questi mesi per parlare del suo stato di salute.

Presente in sala stampa anche l'intero Bologna, con Blerim Dzemaili che ha preso la parola prima dell'inizio della conferenza del tecnico serbo: "Dirti che ci sei mancato è poco. Siamo contentissimi che ti abbiamo ritrovato. Sappiamo che non sei molto contento di noi ma cercheremo di renderti di nuovo felice".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Mihajlovic