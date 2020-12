Dzemaili: "Cristiano Ronaldo incredibile: 750 gol, tanti di noi non arrivano a 750 partite..."

Blerim Dzemaili, oggi ospite di Sky, ha parlato così dell'inizio di campionato della Juventus: "Pirlo ha bisogno di tempo e sta facendo bene, non si può criticare: è normale che dopo un cambio di tecnico le prime gare siano più difficili. Ronaldo? È incredibile perché tanti noi giocatori non arriviamo ad avere 750 partite. Lui è arrivato a 750 gol. È un fenomeno, fuori categoria. Mi ricordo quando è arrivato in Italia che tanti dicevano che avrebbe fatto fatica. Non mi sembra che ne faccia".