Dzemaili: "Infortunio? Poco male, meglio ora. Sarò pronto per la Coppa"

Blerim Dzemaili, centrocampista del Bologna, ha parlato in conferenza stampa al termine della seduta odierna: "Subire un infortunio non è mai piacevole ma come tempistica c'è di peggio. Adesso non ci sono gare ufficiali e per la Coppa Italia sarò a disposizione".

L'assenza di Mihajlovic e gli obiettivi del Bologna - "Da quando è arrivato il mister abbiamo sempre cercato di comandare il gioco. Con il Colonia non abbiamo fatto bene, mentre con lo Schalke è andata un po' meglio. Adesso, però, è importante prendere fiducia, poi penseremo alle partite ufficiali. Speriamo di non avere altri infortuni. Abbiamo sentito Mihajlovic dopo il Colonia ed era arrabbiato: lui ci tiene a quello che facciamo e come lo facciamo, nonostante la sua situazione. Non vogliamo dargli un dispiacere in questo momento, ci manca ed è normale. Con lui abbiamo avuto un rendimento da zona europea. Il suo staff sta facendo un grande lavoro, dobbiamo dare tutti qualcosa in più per proseguire sulla strada tracciata sei mesi fa. Senza di lui chissà dove saremmo ora, ci ha dato una grande mano. Spero di non vivere più una situazione del genere. Grazie a lui sono tornato a essere quello di una volta, ma importa solo che la squadra faccia bene".

Il futuro di Pulgar e la società ambiziosa - "Abbiamo una società seria, siamo un grande gruppo. Pulgar sa che tutti gli vogliono bene, possiamo fare cose importanti. Lui è in un momento in cui deve compiere scelte importanti: è giusto che guardi le offerte di altre squadre: per noi, però sarà un giocatore fondamentale con noi, mentre in una big sei uno dei tanti. Il presidente ha fatto investimenti importanti e cercheremo di regalargli soddisfazioni. Giocare nel Bologna deve essere un onore per tutti"

Prime avversarie in campionato - "L'anno scorso abbiamo fatto un punto nelle prime partite, non ci sono avversari facili. L'inizio è sempre strano, ma noi dobbiamo andarea Verona con la giusta mentalità, cercando di vincere".