© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il capitano del Bologna Blerim Dzemaili ha commentato così la vittoria per 3-0 contro il Chievo: "Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile, abbiamo fatto un primo tempo poco lucido negli ultimi 30-40 metri, ma abbiamo creato tanto e in 90 minuti non abbiamo mai rischiato, segno che la squadra sta maturando. Ora archiviamo questa vittoria e pensiamo alla Fiorentina: mancano sette gare e per noi sono tutte fondamentali. Facciamo fatica a trovare il gol e dobbiamo riuscire a sbloccare queste partite prima: per la salvezza ci mancano almeno 9-10 punti, giocando così li possiamo fare. Sono tornato? Io la voglia non l’ho mai persa: questo club mi ha dato tanto e mi piacerebbe chiudere la carriera in questa società e in questa piazza meravigliosa. Fattore campo? Il Dall’Ara, anche quando perdevamo, ci ha sempre sostenuto, ora finalmente diamo ai tifosi le soddisfazioni che meritano. È stato bello vedere il Presidente esultare, spero possa festeggiare anche a fine anno". Lo riporta il sito ufficiale dei felsinei.