Ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha parlato il capitano del Bologna Blerim Dzemaili. "Vorrei chiudere la carriera qui", l'ammissione del centrocampista nonostante il contratto in scadenza il prossimo giugno. Quindi l'argomento si sposta inevitabilmente su Sinisa Mihajlovic: "Quel collegamento via Skype (durante il ritiro estivo) ci rimarrà nella mente per tutta la vita. Era il 13 luglio e piansi. Ci dicemmo che lui per noi aveva fatto cose straordinarie. Si siamo tutti stretti più forte. La visita in ospedale dopo Brescia-Bologna 3-4? Lì, nell'andare e nel vederlo alla finestra, si è visto il volersi bene".