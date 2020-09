E adesso Dzeko?

Alvaro Morata alla Juventus spegne, di fatto, la pista bianconera per Edin Dzeko. Dopo settimane, mesi di trattative e accordi virtualmente chiusi e definiti, il rischio che il bosniaco possa restare con il cerino in mano è più che concreto. Tradotto: tramontata la pista Juventus, esiste una exit strategy che possa portare il giocatore lontano dalla Roma? O il suo futuro è destinato ad essere ancora a Trigoria?

Alla fine può arrivare l'Inter? Ad oggi, la pista più percorribile per leggere il futuro di Dzeko sembra essere quella della permanenza in giallorosso. Con tutti i se e i ma del caso. Dzeko a Roma ha sempre detto di trovarsi benissimo, con la famiglia che si è oramai integrata nel tessuto sociale capitolino. Ma al di là della panchina di Verona legata evidentemente al mercato, col tecnico Fonseca il rapporto non sembra più idilliaco come un tempo. La Roma, inoltre, aveva messo in contro la cessione per tagliare in modo netto il pacchetto stipendi. Al momento, però, non esistono piste alternative a quella bianconera (oramai tramontata). Anche se spifferi di radiomercato raccontano un retroscena che potrebbe sbrogliare la situazione: Antonio Conte lo scorso anno lo aveva inserito in cima alla sua lista degli acquisti. Il bosniaco poi non arrivò e rimase alla Roma, il resto è storia. E proprio l'Inter potrebbe palesarsi nuovamente, magari negli ultimi giorni di mercato. Il gradimento di Conte è di dominio pubblico, anche se ad oggi non sembrano esserci i presupposti economici per l'operazione. Ma come detto, nelle ultime battute di mercato la situazione potrebbe cambiare...