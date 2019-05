E adesso quale futuro per Allegri?

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

E adesso quale futuro per Massimiliano Allegri? Da circa un'ora, la Juventus ha annunciato che il tecnico livornese non sarà più alla guida della squadra bianconera il prossimo anno.

Possibile anno sabbatico - La possibilità più concreta, in questo momento, è che Allegri dopo la rescissione del contratto con la Juventus si fermi per una stagione. In Francia, infatti, continuano a rassicurare sul fatto che Thomas Tuchel abbia la fiducia della proprietà e che continuerà l'avventura alla guida del PSG. Anche l'ipotesi Manchester United, al momento, non sembra attuabile: Solskjaer da poche settimane ha rinnovato il contratto e col manager norvegese si sta già programmano il prossimo calciomercato, nonostante gli ultimi risultati negativi.