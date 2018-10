E' ancora una volta Epic Brozo: dal gol alla 'mossa del coccodrillo'

© foto di www.imagephotoagency.it

La prestazione di Mauro Icardi ha ovviamente riempito gli occhi dei tifosi nerazzurri nel posticipo contro la Lazio. Ma sul campo c'è un giocatore che ha probabilmente contribuito tanto quanto il capitano al successo nerazzurro all'Olimpico. E il suo nome, ovviamente, è Marcelo Brozovic. I numeri in questo caso aiutano bene a spiegare l'apporto dato dal croato alla manovra nerazzurra. I quasi 12 chilometri percorsi sono oramai una conferma, raramente Brozo fa numeri inferiori in fatto di percorrenza nei 90'. I palloni toccati sono stati 103, da questi sono partiti 86 passaggi di cui 79 andati a buon fine (oltre il 91%). Ma c'è di più: nella gara a tutto campo del croato ci sono anche 7 duelli vinti, 2 dribbling riusciti e una 'mossa del coccodrillo' sulla punizione di Cataldi nel secondo tempo, proprio come successo al Camp Nou quando sul pallone c'era Luis Suarez. Il tutto senza considerare il bellissimo gol dello 0-2, ovviamente.