È come l'anno scorso: Okaka, l'ancora di salvataggio di Tudor

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stefano Okaka è stato l'uomo della provvidenza della passata stagione, segnando gol pesanti permettendo all'Udinese di salvarsi e a Igor Tudor di meritarsi la conferma per quest'anno. Per questo motivo lo stesso tecnico croato ne ha chiesto il ritorno in bianconero, al termine di una campagna acquisti che non sembrava averlo soddisfatto del tutto. "Il mister quando ha saputo della possibilità di riprendere Stefano ha chiesto di accelerare" ha dichiarato in merito il direttore sportivo Pierpaolo Marino.

Arrivato l'ultimo giorno di mercato dal Watford, Okaka ha fin qui giocato due scampoli di partita contro Brescia ed Hellas Verona, senza convincere troppo. La chance da titolare è arrivata oggi, sfruttata come meglio non si potrebbe. Nel gol che ha deciso la partita contro il Bologna c'era tutto: forza fisica, senso della posizione, abilità nel gioco aereo.

Le sue qualità fisiche, unite alla grinta (a volte anche troppa, oggi ha rischiato il rosso) danno al tecnico una soluzione di gioco in più a una squadra che davanti ha elementi con caratteristiche diverse come Pussetto, De Paul, Nestorovski e Lasagna. Serviva solo trovare il ritmo partita, oggi Okaka ha dimostrato di essere pronto per essere inserito in pianta stabile fra i titolari. E pensare che in estate il suo destino poteva essere altrove, con il Galatasaray che aveva fatto un tentativo. Meglio così per l'Udinese.