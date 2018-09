E' Dimarco-show! Il Parma espugna San Siro, Inter preoccupante

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Si conclude con un clamoroso successo del Parma il primo anticipo di Serie A terminato da poco a San Siro: l'Inter delude ancora e viene sconfitta dagli uomini di D'Aversa, al primo successo stagionale, grazie ad un eurogol di Federico Dimarco, proprio un prodotto del Settore Giovanile nerazzurro, in prestito alla formazione gialloblù. Prestazione molto opaca per i padroni di casa, puniti anche oltre i propri demeriti ma sicuramente non in grado di imprimere alla sfida il ritmo giusto, che fa preoccupare in vista dell'esordio in Champions League.

INTER INOFFENSIVA - Sterile il possesso palla dell'Inter in apertura, visto che l'unica conclusione di un certo pericolo arriva dai 35 metri e la firma Candreva: è un Inter che va ad offendere tanto sulle corsie, lasciando però Keita spesso in inferiorità al centro. Il Parma si affida alle folate offensive dei laterali, Gervinho in particolare. Bella occasione sciupata da Perisic al 16', quando il croato prova il tiro al volo da ottima posizione spedendo però alto. La squadra ospite si fa vedere con un calcio di punizione di Stulac, smanacciato via da Handanovic in anticipo su Di Gaudio. Una brutta indecisione di Sepe mette i nerazzurri nuovamente in condizioni di colpire, ma D'Ambrosio e Skriniar si ostacolano sul secondo palo, dopo angolo battuto da Candreva, e il Parma si salva. Passano due minuti ed è proprio la squadra di D'Aversa ad andare ad un passo dal vantaggio: il solito Gervinho semina il panico, scambia con Inglese ma poi spara su Handanovic, miracoloso nell'occasione.

LA GARA SVOLTA COI CAMBI - L'Inter risponde con un gran sinistro di Perisic, bravo ad andare in ripartenza e sfruttare un altro errore in fase di rilancio da parte di Sepe, poi attento però sul sinistro del croato. La ripresa si apre con due cambi e una grande conclusione di Stulac: Icardi prende il posto di Keita, Dimarco quello di Gobbi. Lo sloveno stimola subito il connazionale Handanovic con un destro violento, ma centrale, che fa volare il numero uno nerazzurro. Si riscuote la squadra di casa, grazie al solito Perisic: il croato a sinistra salta netto Iacoponi e col sinistro conclude a botta sicura, trovando però il salvataggio sulla linea proprio dell'ultimo entrato, Dimarco. Rischia ancora il Parma, sull'ennesimo inserimento di Perisic, imbeccato da un cross della seconda mossa di Spalletti, Politano: il croato salta su Iacoponi e Gagliolo per poco non infila la propria porta. D'Aversa costretto ad un nuovo cambio dietro inserendo Sierralta, al posto proprio del numero 2, in grave affanno.

INCREDIBILE DIMARCO - E quando la pressione nerazzurra è al massimo, passa il Parma: Federico Dimarco anticipa Brozovic, si fa venti metri palla al piede e conclude con un sinistro magnifico, togliendo le ragnatele dall'incrocio alla sinistra del portiere avversario, visibilmente sorpreso dalla incredibile traiettoria inventata dall'Under 21 azzurro. La risposta dell'Inter si concretizza con un colpo di testa di Gagliardini, che stacca su cross da corner ma spedisce alto. Gli ospiti hanno anche una clamorosa palla per fare bis, con Gervinho che salta come birilli gli avversari e conclude però centralmente, esaltando i riflessi di Handanovic. E' l'ultima chance di una gara che termina in maniera del tutto inaspettata.