E' fatta per Colley al Parma: operazione in linea con quella di Kulusevski della passata stagione

E' praticamente concluso il passaggio di Ebrima Colley dall'Atalanta al Parma. Il gambiano, cugino del sampdoriano Omar, si trasferisce a titolo temporaneo. Un’operazione che ricalca quella che l’anno scorso portò in Emilia Kulusevski, poi esploso ed acquistato a peso d’oro dalla Juventus nel mercato invernale. La nuova scommessa è proprio questo classe 2000, esterno offensivo che nella seconda parte dell’ultima stagione ha fatto parte stabilmente del giro della prima squadra: per lui, 5 presenze in totale. E il Parma - sottolinea La Gazzetta dello Sport - potrebbe tentare il double, provando ad ottenere anche un altro baby prodigio africano dell’Atalanta, Amad Traore, classe 2002 che ha già trovato il gol in Serie A.