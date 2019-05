E' finita la Ligue 1: cade il PSG campione. Monaco salvo, Caen giù

E' finita la Ligue 1 e i verdetti sono ora ufficiali. Perdono le prime due in classifica ma nulla cambia per l'esito finale: ko il Paris Saint-Germain campione di Francia per 3-1 contro il Reims. Perde anche il Lille, 3-1 a Rennes mentre vince il Lione, 3-2 sul campo del Nimes. In Europa League il Saint-Etienne ma era un altro verdetto scontato, dopo l'1-1 contro l'Angers. Le novità arrivano dal fondo della classifica: insieme al Guingamp va giù il Caen che perde 1-0 in casa contro il Bordeaux. Riesce dunque l'impresa al Dijon che vince 2-1 contro il Tolosa. Si salva così col brivido il Monaco che chiude con la sconfitta per 2-0 in casa del Nizza. Il Dijon sfiderà allo spareggio il Lens che oggi ha battuto nella semifinale il Troyes.

38° giornata - I risultati

Amiens-Guingamp 2-1

Angers-St.Etienne 1-1

Caen-Bordeaux 0-1

Dijon-Tolosa 2-1

Marsiglia-Montpellier 1-0

Nantes-Strasburgo 0-1

Nimes-Lione 2-1

Nizza-Monaco 2-0

Reims-PSG 3-1

Rennes-Lille 3-1

La classifica finale

Paris Saint-Germain 91

Lille 75

Olympique Lione 72

Saint-Etienne 66

Olympique Marsiglia 61

Montpellier 59

Nizza 56

Reims 55

Nimes 53

Rennes 52

Strasburgo 49

Nantes 48

Angers 46

Bordeaux 41

Amiens 38

Tolosa 38

Monaco 36

Dijon 34

Caen 33

Guingamp 27