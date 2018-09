E' già il Chelsea di Sarri. I suoi Blues al sesto successo consecutivo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Una sconfitta alla prima stagionale, contro il Manchester City in Community Shield. Poi solo e soltanto vittorie per il nuovo Chelsea di Maurizio Sarri. En plein in Premier League, dove i Blues si sono sbarazzati, nell'ordine, di Huddersfield, Arsenal, Newcastle, Bournemouth e Cardiff. Più il successo di questa sera contro il PAOK Salonicco in Europa League. Certo, le avversarie (Gunners a parte) non sono certo sembrate irresistibili, diranno i detrattori dell'ex Napoli. Ma arrivare in una nuova squadra, in un nuovo paese e in un nuovo campionato e avere subito questo impatto non era affatto scontato. E lo stesso Sarri ne era a conoscenza, visto che nelle prime conferenze stampa da Cobham aveva predicato solo e soltanto calma in attesa che la squadra assimilasse i suoi concetti. Probabilmente è servito meno tempo del previsto e questo aiuta e aiuterà, in attesa di test di un livello superiore.