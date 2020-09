E' guerra tra LaLiga e Leo Messi. Barcellona nemmeno citato nel suo comunicato...

Leo Messi quest'oggi ha ribadito di voler lasciare il Barcellona e LaLiga in questa finestra di calciomercato. Con un comunicato, il padre-agente Jorge Messi ha spiegato che la clausola rescissoria da 700 milioni di euro non è più valida perché il giocatore ha esercitato la clausola per rescindere unilateralmente l'accordo entro i tempi prestabiliti. Nemmeno citato il Barcellona da Leo e dal suo entourage nel comunicato che conferma la guerra aperta: Messi non ha fatto alcun passo indietro.