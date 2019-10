E' baby boom Inter: da Lautaro a Esposito, Conte punta sui giovani

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Libero oggi in edicola racconta il baby boom di casa Inter. Da Lautaro Martinez, ventidue anni, coetaneo di Nicolò Barella, fino a Sebastiano Esposito, che di anni ne ha diciassette. Dopo aver sorpreso tutti con Stefano Sensi, Antonio Conte punta sui giovanissimi, confermando la linea italiana. Esposito è il più giovane debuttante in Champions league dai tempi di Giuseppe Bergomi, il rischio di perdersi c'è e per questo l'Inter vuole gestirlo anche sulla tenuta psicologica. E' il simbolo di questo nuovo corso nerazzurro, dove si fa strada da giocatori esperti che però sanno aprire gli spazi, come Romelu Lukaku.