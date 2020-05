E' il giorno decisivo per il calcio italiano - Calciomercato e contratti: che succede?

E' il giorno decisivo per il calcio italiano. In conference call alle 18:30 il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, incontrerà le componenti federali del calcio italiano, guidate dal Presidente Gabriele Gravina, poi Paolo Dal Pino, numero uno della Lega di A e tutti gli altri rappresentanti di leghe e sindacati. Sul tavolo tempi e modalità dell'eventuale ripartenza del pallone. Sono ore caldissime, Tuttomercatoweb.com seguirà live questa lunga giornata con aggiornamenti in diretta e approfondimenti dedicati.

Come funziona per i contratti dei giocatori?

Una questione centrale sulla prosecuzione o meno della stagione è anmche quella legata ai contratti e al calciomercato. Intanto sugli stipendi, tematica discussa ieri in Federazione, è stato stabilito che con la stagione che terminerà a fine agosto, il compenso per il 2019/2020 sarà riferito a 14 mesi, quello per il 2020/2021 a 10 mesi. Si è discusso, ieri, dei termini di tesseramento e di quando sarà possibile depositare i nuovi accordi. Verosimilmente dal 1 settembre ma le indicazioni FIFA lasciano margine perché accada anche prima. Dal 1 giugno al 31 agosto, però, potranno essere depositati accordi preliminari anche tra club dello stesso torneo. E gli accordi in essere? Verrebbero prolungati ma non in modo 'automatico' fino al 31 agosto. La FIFA può dare solo indicazioni, auspica una decisione collettiva delle leghe e dei club ma poi sarebbero trattative singole.