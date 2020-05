È il giorno decisivo per il calcio italiano - Da UNICEF al Ministero: chi è Vincenzo Spadafora

vedi letture

E' il giorno decisivo per il calcio italiano. In conference call alle 18:30 il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, incontrerà le componenti federali del calcio italiano, guidate dal Presidente Gabriele Gravina, poi Paolo Dal Pino, numero uno della Lega di A e tutti gli altri rappresentanti di leghe e sindacati. Sul tavolo tempi e modalità dell'eventuale ripartenza del pallone. Sono ore caldissime, Tuttomercatoweb.com seguirà live questa lunga giornata con aggiornamenti in diretta e approfondimenti dedicati.

Chi è il Ministro Spadafora, l'uomo che deciderà le sorti del calcio

Vincenzo Spadafora, Ministro per lo Sport che oggi ha un ruolo fondamentale per la ripartenza del calcio italiano, nasce ad Afragola (nel 1974. A soli 12 anni diventa volontario dell’UNICEF, a 18 si trasferisce a Roma e nel 1994 dà vita al primo Movimento italiano “Giovani per l’UNICEF”. Nel giugno 2008, a 34 anni, diventa il più giovane Presidente della storia dell’UNICEF. Nel 2011 fonda Younicef, il Movimento dei Giovani volontari dell’UNICEF. Da attivista sul campo, si legge sul sito del Governo, ha partecipato ad azioni in Paesi come Sierra Leone, Guinea Bissau, Ruanda, Indonesia, Palestina e Libano. Ha sostenuto i progetti e le iniziative della Federazione internazionale “Terre des Hommes”, una rete di organizzazioni nazionali impegnate nella difesa dei diritti dei bambini. Nel novembre 2011 si dimette da Presidente di “UNICEF Italia” per accettare l’incarico di primo Presidente dell'Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza in Italia. A maggio 2016, al termine del suo mandato di Garante, accetta l’incarico di Responsabile dei Rapporti Istituzionali del Vice Presidente della Camera dei Deputati. Nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi, tra l’altro, presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Ministero delle Politiche agricole, la Regione Campania ed è stato Presidente della Società “Terme di Agnano”. È stato docente a contratto presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università “La Sapienza” di Roma. Il 4 marzo 2018 viene eletto Deputato della Repubblica e diventa componente dell’Ufficio di Presidenza con la funzione di Segretario, per poi dimettersi in virtù della nomina a Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con deleghe alle Pari Opportunità e ai Giovani nel primo Governo Conte.