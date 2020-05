E' il giorno decisivo per il calcio italiano - In caso di via libera, quando ci sarà il calendario?

vedi letture

E' il giorno decisivo per il calcio italiano. In conference call alle 18:30 il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, incontrerà le componenti federali del calcio italiano, guidate dal Presidente Gabriele Gravina, poi Paolo Dal Pino, numero uno della Lega di A e tutti gli altri rappresentanti di leghe e sindacati. Sul tavolo tempi e modalità dell'eventuale ripartenza del pallone. Sono ore caldissime, Tuttomercatoweb.com seguirà live questa lunga giornata con aggiornamenti in diretta e approfondimenti dedicati.

Quando si deciderà il calendario?

Sono giorni caldissimi per il futuro del calcio italiano. Al netto del via libera atteso eventualmente per oggi da parte del Governo sulla ripresa del calcio italiano, domani ci sarà un'altra data fondamentale: il Consiglio e poi l'Assemblea di Lega per decidere quello che sarà il calendario della Serie A. Spadafora indicherà la data di ripresa, poi da lì starà al calcio calendarizzare i successivi impegni. In ogni caso, Figc e Serie A lasceranno scegliere oggi al Ministro Spadafora se ripartire con i quattro recuperi della 25ª giornata, con le dieci partite della 27ª oppure con le due semifinali di ritorno della Coppa Italia