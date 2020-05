È il giorno decisivo per il calcio italiano - Quale sarà il calendario di Champions ed E.League?

E' il giorno decisivo per il calcio italiano. In conference call alle 18:30 il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, incontrerà le componenti federali del calcio italiano, guidate dal Presidente Gabriele Gravina, poi Paolo Dal Pino, numero uno della Lega di A e tutti gli altri rappresentanti di leghe e sindacati. Sul tavolo tempi e modalità dell'eventuale ripartenza del pallone. Sono ore caldissime, Tuttomercatoweb.com seguirà live questa lunga giornata con aggiornamenti in diretta e approfondimenti dedicati.

Quali sono i progetti per Champions ed Europa League?

Il Comitato Esecutivo della UEFA, il prossimo 17 giugno, deciderà se e come cambiare il format delle coppe europee. Anche dopo la riunione di due giorni fa fra UEFA ed Eca la linea più seguita sia quella di ridurre il numero di partite. Inter e Roma sarebbero le prime a vedere una scrematura nei propri impegni. Gli ottavi di Europa League, rispettivamente contro Getafe e Siviglia, verrebbero disputati in gara unica e su campo neutro (negli altri ottavi di finale è già stata disputata la gara di andata). Quindi si passerebbe ai quarti, sia di Champions che di Europa League, anche in questo caso in gara unica. A quel punto, individuate le migliori delle due competizioni, via alle final four a Istanbul (Champions) e Danzica (Europa League).