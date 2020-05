È il giorno decisivo per il calcio italiano - Quale sarebbe il calendario delle prime giornate?

E' il giorno decisivo per il calcio italiano. In conference call alle 18:30 il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, incontrerà le componenti federali del calcio italiano, guidate dal Presidente Gabriele Gravina, poi Paolo Dal Pino, numero uno della Lega di A e tutti gli altri rappresentanti di leghe e sindacati. Sul tavolo tempi e modalità dell'eventuale ripartenza del pallone. Sono ore caldissime, Tuttomercatoweb.com seguirà live questa lunga giornata con aggiornamenti in diretta e approfondimenti dedicati.

Quale sarebbe il calendario delle prime giornate?

Quattro le ipotesi al vaglio. Una delle più accreditate riguarda la ripartenza con le gare dei recuperi della 25° giornata. La Lega Calcio, infatti, vorrebbe cercare di riportare in pari il numero delle gare giocate dai club di A. Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari, Inter-Sampdoria e Torino-Parma sono le gare da recuperare, probabilmente il 13 giugno a meno che non vengano giocate in quella data le semifinali di Coppa Italia. Poi il via regolarmente dalla 27° giornata. Altrimenti (ma ipotesi più difficile), via con la 27° e recuperi da calendarizzare ma la Lega ha dato l'input di ripartire con i recuperi. Bologna-Juventus, Hellas-Napoli, SPAL-Cagliari, Genoa-Parma, Torino-Udinese, Fiorentina-Brescia, Atalanta-Lazio, Lecce-Milan, Roma-Sampdoria e Inter-Sassuolo le gare in programma. Infine l'ultima ipotesi sulle date, emersa in data odierna: Spadafora spingerebbe per il 20 ma la Lega insisterà almeno per dare il via il 16 coi recuperi.