È il giorno decisivo per il calcio italiano - Quali sono le prossime date calde per il futuro?

E' il giorno decisivo per il calcio italiano. In conference call alle 18:30 il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, incontrerà le componenti federali del calcio italiano, guidate dal Presidente Gabriele Gravina, poi Paolo Dal Pino, numero uno della Lega di A e tutti gli altri rappresentanti di leghe e sindacati. Sul tavolo tempi e modalità dell'eventuale ripartenza del pallone. Sono ore caldissime, Tuttomercatoweb.com seguirà live questa lunga giornata con aggiornamenti in diretta e approfondimenti dedicati.

Quali sono le prossime date per il calcio italiano

Oggi è il giorno più importante perché verrà deciso se ci sarà la ripresa. Calendario possibile dal 13 giugno coi recuperi, fine della A preventivata sulla carta al 2 agosto con la stagione che nel suo complesso potrà chiudersi entro il 20 agosto, domani saranno prese ulteriori decisioni importanti su questo e sul tema dei diritti tv in Consiglio e poi in Assemblea di Lega. E' un crocevia anche per discutere dell'esito del summit tra Gravina e Spadafora dove la Lega sarà auditore con Dal Pino. Poi, altre due date importanti: a inizio giugno, indicativamente 3-4 giugno, il Consiglio Federale per ratificare tutte le decisioni a livello sportivo. Il 17 giugno, invece, Esecutivo Uefa riunito per discutere e decidere della tematica dei contratti e anche della finestra di calciomercato oltre che di Champions ed Europa League.