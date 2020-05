È il giorno decisivo per il calcio italiano - Rottura totale tra calcio e broadcaster: il punto

E' il giorno decisivo per il calcio italiano. In conference call alle 18:30 il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, incontrerà le componenti federali del calcio italiano, guidate dal Presidente Gabriele Gravina, poi Paolo Dal Pino, numero uno della Lega di A e tutti gli altri rappresentanti di leghe e sindacati. Sul tavolo tempi e modalità dell'eventuale ripartenza del pallone. Sono ore caldissime, Tuttomercatoweb.com seguirà live questa lunga giornata con aggiornamenti in diretta e approfondimenti dedicati.

Rottura sui diritti televisivi: qual è la situazione?

Quella tra calcio italiano e broadcaster è una rottura netta. Forte. Lo scorso 9 maggio Sky ha confermato in una lettera di chiedere uno sconto in caso di ripresa del campionato e un taglio più netto in caso di stop definitivo. Una proposta definita irricevibile da parte della Lega a proposito dell'ultima trance da 130 milioni di euro del pagamento. Tre giorni dopo, Sky chiede alla Lega di guardare l'esempio della Bundesliga e auspica un dialogo. La Lega apre ma solo per il futuro. Il 25, ultimatum della Lega: Sky conferma di non voler pagare, Dazn e Img chiedono dilazioni e parte il decreto ingiuntivo.