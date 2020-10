È il giorno del sorteggio Champions: dal Milan all'Anderlecht, le assenti illustri

Sono soprattutto italiane. Perché all'assenza del Milan ormai siamo forse abituati, ma i rossoneri sono la seconda squadra per numero di vittorie della Champions League e anche quest'anno non vi parteciperanno. Con il Diavolo, anche Napoli e Roma, nelle ultime stagioni diventate habitué della competizione.

Arsenal e Tottenham sono le grandi assenti della Premier League: gli Spurs mancano l'appuntamento ad appena due anni dalla finale persa col Liverpool. Dalla Spagna mancherà il Valencia; la Francia non porta il Lione, semifinalista l'anno scorso contro il Bayern Monaco. Eliminato nei preliminari, mancherà anche il Benfica: negli ultimi dieci anni non era mai successo. Totalmente assente la Scozia (il Celtic vanta 34 apparizioni complessive, i Rangers 30), mancherà anche l'Anderlecht. Non vi sembra una big? Vanta più partecipazioni alla Champions di Barcellona, Liverpool e Manchester United. Out anche il Galatasaray (26 partecipazioni complessive) e la Stella Rossa (25).