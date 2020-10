È il giorno del sorteggio Champions: i 10 migliori marcatori in attività. CR7 in testa

Riparte la Champions League, riparte la caccia a Cristiano Ronaldo. Oggi si terrà il sorteggio per la fase a gironi della competizione continentale, di cui il campione portoghese è il miglior marcatore di sempre. Nonché, ovviamente, il miglior marcatore in attività: 131 gol realizzati in 174 partite. A inseguirlo, Lionel Messi: 115 gol in 143 presenze per l'eterno rivale. Completa il podio in assoluto Raul (71 reti in 144 gare), mentre tra i giocatori in attività c'è Robert Lewandowski: 68 marcature in 90 presenze. Di seguito la lista dei primi 10 in attività: l'unico a non disputare sicuramente la Champions è Ibrahimovic, mentre Cavani potrebbe giocarla se accettasse la corte di Manchester United o Atlético Madrid.

I 10 migliori marcatori di Champions League in attività

Cristiano Ronaldo - 131 gol, 174 presenze

Lionel Messi - 115 gol, 143 presenze

Robert Lewandowski - 68 gol, 90 presenze

Karim Benzema - 65 gol, 120 presenze

Zlatan Ibrahimovic - 49 gol, 124 presenze

Thomas Muller - 46 gol, 117 presenze

Sergio Aguero - 45 gol, 75 presenze

Neymar - 35 gol, 60 presenze

Edinson Cavani - 35 gol, 62 presenze

Luis Suarez - 29 gol, 65 presenze